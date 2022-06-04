Balkan ülkelerinden gelen arıcılar Ordu'da eğitim alıyor - Son Dakika
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Balkan ülkelerinden gelen arıcılar Ordu'da eğitim alıyor

04.06.2022 11:50
Balkan ülkelerinden gelen arıcılar Ordu'da eğitim alıyor

Türkiye'de alanında tek olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde, dört Balkan ülkesinde arıcılık yapan üreticilere eğitim veriliyor.

Türkiye'de alanında tek olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde, dört Balkan ülkesinde arıcılık yapan üreticilere eğitim veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından hazırlanan, "Balkan Ülkeleri Ana Arı Yetiştiriciliği" projesi kapsamında, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'dan 10 bal üreticisi kente geldi.

Enstitü uzmanları tarafından 30 Mayıs'tan beri, atölyede "ana arı" yetiştiriciliği konusunda teknik bilgi, sahada da uygulamalı eğitim veriliyor.

Eğitim sayesinde kolonideki verimi artırabilecekler

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, AA muhabirine, Ordu'nun Türkiye arıcılığının lokomotif ili olarak ön plana çıktığını söyledi.

Dünya bal üretimine Ordu'nun önemli katkı sunduğunu belirten Cınbırtoğlu, 28 yıldır hizmet veren enstitünün bu noktada sektör temsilcilerine de katkıları olduğunu ifade etti.

Cınbırtoğlu, TİKA'nın iş birliği ve koordinesinde yürütülen proje kapsamında Ordu'ya gelen konuk arıcılara uzman ekipler tarafından eğitim verildiğini aktardı.

"Ana arı" yetiştiriciliği eğitimi alan konukların ülkelerine döndüklerinde arıcılığı daha kaliteli yapacaklarını aktaran Cınbırtoğlu, kolonilerdeki verimi de artırabileceklerini vurguladı.

Cınbırtoğlu, misafirlere, ülkelerindeki arıcılığın gelişimi ve koloni veriminin arttırılması noktasında gerekli tüm üretim tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretildiğinin altını çizdi.

Konuk arıcıların eğitim sonrası hazır ve kendilerini geliştirmiş şekilde ülkelerine döneceklerini belirten Cınbırtoğlu, arıcılara Türkiye arıcılığı, flora durumu, arı ırk ve ekotipleri, bal arısı hastalık ve zararlılar ile arı ürünleri gibi sektörün farklı başlıklarında da sunum yapıldığı sözlerine ekledi.

"Herkes bal üretebilir ama herkes ana arı üretemez"

Projenin TİKA Koordinatörü ziraat mühendisi Sami Dur ise TİKA'nın 60'ın üzerinde ülkede ofisi bulunan bir kurum olduğunu söyledi.

Projeye katılan üreticilerin, ülkelerinde zaten ileri düzeyde arıcılık yapan kişiler olduğuna işaret eden Dur, "Türkiye bal üretiminde dünyada önemli bir noktada. Biz de Türkiye'deki arıcılığın geldiği bu noktayı uzmanlarımız aracılığı ile dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız arıcılıkta belli seviyeye çıkmış insanları daha ileri ki seviyelere taşımak." dedi.

Dur, "ana arı" yetiştiriciliğinin önemine işaret ederek, "Biz aslında onlara altın yumurtlayan bir tavuk verdik diyebiliriz. Herkes bal üretebilir ama herkes ana arı üretemez." ifadesini kullandı.

Misafir üreticiler eğitimden memnun

Sırbistan'dan gelen bal üreticisi Mirsad Hodzic, "Uzun yıllar arıcılık yapmama rağmen burada çok güzel bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bu eğitimin, ülkemize döndüğümüzde bize çok büyük faydası olacak." diye konuştu.

Karadağ'dan gelen Amer Dautoviç ise Türkiye'nin arıcılık alanında çok iyi konumda olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir ülkede eğitim almak bizim için çok önemli oldu. Emek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Katılımcılara, 6 Haziran'da sona erecek eğitimin ardından belge verilecek.

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Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

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