Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler - Son Dakika

Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler

01.01.2021 01:24
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar yeni yıla balkonda meşale yakarak ve İstiklal Marşı'nı söyleyerek girdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar yeni yıla balkonda meşale yakarak ve İstiklal Marşı'nı söyleyerek girdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle 'Evdekal' çağrılarına uyan vatandaşlar için daha önce evinin balkonuna DJ kabini kurarak, şarkılar eşliğinde vatandaşları eğlendiren Gökhan Tutum, yeni yılın ilk saatlerini evlerinde geçirecek vatandaşlar için bir organizasyon planladı. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Boztepe Mahallesi'nde bulunan Palmiye sitesinde 196 daireyi tek tek dolaşarak yeni yıl eğlencesi için imza toplayan Tutum, sitenin bahçesinde hazırlık yaptı. Dairelere meşale dağıtan Tutum, yeni yıla saatler kala şikayet nedeniyle site bahçesine gelen polis ekipleri nedeniyle organizasyonunu iptal etti. Yeni yıla sönük girmek istemeyen Tutum, site sakinlerini İstiklal Marşı eşliğinde yeni yıla girmeye davet etti. Geri sayım yaparak yeni yıla giren vatandaşlar meşaleler eşliğinde İstiklal Marşı'nı söyledi. Renkli görüntülerin oluştuğu yeni yılın ilk saatlerine çok sayıda vatandaş eşlik etti.

"Evde kalarak mutlu olabiliriz"

Balkonlara çıkarak meşale yaktıklarını ve İstiklal Marşı'nı söylediklerini belirten Gökhan Tutum, "2020 yılının burukluğunu gidermek adına bir organizasyon düzenledik. Site sakinleri de çok iyi karşıladı. Organizasyon iptal edildi. Bizde balkonlara çıkarak meşale yaktık. İstiklal marşını söyledik. İnsanları bir nebze olsa da mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Evde kalarak evlerde de mutlu olabiliriz. Hayat eve sığar. Evlerden de bir şeyler yapılarak mutlu olunabiliyor" dedi.

Site sakinlerinden Mehmet Demir, "2021 yılına site sakinleri ile birlikte İstiklal Marşımızı söyleyerek girdik. İnşallah 2021 yılında maskesiz, güzel bir hayat yaşarız" ifadelerini kullandı.

"Meşale yakarak İstiklal Marşı'nı söyledik"

2020 yılında hayatı eve sığdırmanın zor olduğunu dile getiren Murat Küçüker ise, "Burada insanlara farklılık oluşturmak istedik. Son dakika polisler geldi. İzni iptal etti. Kurduğumuz sistemi kaldırttılar. 2020 yılının son gününde 2021 yılına güzel bir başlangıç yapmak istedik. Burada çok güzel bir organizasyon düşündük ama son dakika kararı ile iptal oldu. Bizde meşale yakarak İstiklal Marşımızı okuduk. 2021 yılından beklentimiz maskesiz, mesafesiz, tekrar el ele bir hayat yaşamak" diye konuştu.

Site sakinlerinden Deniz Nuhoğlu Çakır da, "Bu gece çok güzel bir gösteri olacaktı ama ne yazık ki yapılamadı. Ama yine de eğlendik" şeklinde konuştu. - TRABZON

Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler

İstiklal Marşı, Koronavirüs, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı
İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar         
00:38
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 01:36:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei