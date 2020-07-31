Balkondan düşen 15 yaşındaki Melisa, öldü - Son Dakika

RİZE'de yaşayan Melisa Kabil (15), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Melisa Kabil, oturduğu evlerinin 7'nci kattaki balkonundan, bilinmeyen nedenle düştü. Kabil, ihbar üzerine gelen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Melisa'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Rize Adlı Tip Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.