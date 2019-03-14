Balkondan Düşüp, Ölen Feridun Öğretmen, Toprağa Verildi
49 dakika önce
SAMSUN'un Atakum ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren öğretmen Feridun Keskin(48), gözyaşları arasında toprağa verildi.
SAMSUN'un Atakum
ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren öğretmen Feridun Keskin(48), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana
Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilırmak İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Feridun Keskin, henüz bilinmeyen nedenle oturduğu 4'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Keskin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.
Feridun Keskin için bugün ikindi vakti Türkiş Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze namazının ardından Keskin, Derecik
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesi, eşi ve 2 kızı ile birlikte yaşayan Keskin'in uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:32 Kaynak: DHA
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