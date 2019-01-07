Son Dakika Haberleri: Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düştü

Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düştü

54 dakika önce

Denizli'de partiye katıldığı arkadaşının 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek, yaşamını yitiren Ayça Songur (29), memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düştü, System.String[]

Denizli'de partiye katıldığı arkadaşının 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek, yaşamını yitiren Ayça Songur (29), memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

ARKADAŞININ EVİNDEKİ PARTİYE KATILDI

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Ayça Songur, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dövmecilik yapan kadın arkadaşının cumartesi günü akşamı evinde düzenlediği partiye katıldı. Gece boyunca arkadaşları ile sabaha kadar eğlenen Songur, saat 07.00 sıralarında hava almak için balkona çıktı.

4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, dengesini kaybeden Songur, 4'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Ayça Songur, yaşamını yitirdi. Denizli Pamukkale Üniversitesi Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Songur'un yakınlarının bugün aldığı cenazesi önce yaşadığı Didim'e getirildi. Evinin önünde hellalik alınmasının ardından Songur'un cenazesi öğlen memleketi Söke ilçesinin kırsal Doğanbey Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki Doğanbey Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayça Songur'un cenazesi Doğanbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:45 Kaynak: DHA

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