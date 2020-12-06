Balkonunda yetiştirdiği 100 fidanı orman teşkilatına bağışladı - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan emekli hemşire Ayşe Akçin, evinde yetiştirdiği 100 fidanı Eskişehir Orman Müdürlüğüne bağışladı.

Geçen yaz ülke genelinde çıkan yangınlara üzülen ve evinin balkonunda parklardan topladığı ağaç tohumları ile meyve çekirdeklerinden oluşan fidanları dikime hazır hale getiren Akçin, Eskişehir Orman Müdürlüğü yetkililerini arayarak fidanları teslim etti.

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ağaçlandırma şefi Eren Karbuz'un, meşe, sedir, kiraz, kestane, ceviz, ahlat, zeytin türlerindeki fidanları Akçin'in evinden alıp, ağaçlandırma sahasında toprakla buluşturduğu duyuruldu.

Açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dikime katılamayan Akçin'e teşekkürlerini ileten Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in, "Kendisini orman gönüllüsü ilan ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız fidan dikim etkinliklerimize de mutlaka davet edeceğiz." ifadelerine yer verildi.