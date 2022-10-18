Ballon d'Or 2022 kim kazandı? Sosyal medya ayakta - Son Dakika
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Ballon d'Or 2022 kim kazandı? Sosyal medya ayakta

18.10.2022 00:41
Ballon d'Or 2022 kim kazandı? Sosyal medya ayakta

Ballon d'Or 2022 ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki ödülün kazananı Madrid'in forveti Karim Benzema oldu. İşte detaylar.

Futbol dünyasının en büyük ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülleri) bu yılki sahiplerine kavuştu. Fransız forvet, Karim Benzema kariyerinde ilk defa Ballon d'Or'u kazandı. Bu yılki ödül, ilk kez oyuncunun bir önceki sezon performansına göre verildi.

Ballon d'Or 2022 kazananı Karim Benzema oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ballon d'Or 2022'nin kazananı Karim Benzema oldu. En büyük adaylar arasında Kylian Mbappé, Robert Lewandowski ve Sadio Mane bulunuyordu. Ödülü en çok kazanan futbolcu unvanını taşıyan Leo Messi ise 2005'ten sonra ilk kez listeye dahil edilmedi. C. Ronaldo listede olsa da, favori adaylardan biri değildi.

1998 Ballon d'Or ?? 2022 Ballon d'Or

24 years after Zinédine Zidane… Karim Benzema! ??" pic.twitter.com/b1iWIKW1Am

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de top koşturan usta oyuncu; Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa şampiyonlukları ile oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Ayrıca Real Madrid formasıyla attığı 27 gol ile La Liga'nın gol kralı olmayı başardı.

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Kadınlar arasında bu yılki Ballon d'Or'u kazanan isim ise Alexia Putellas oldu. Barcelona'nın yıldızı Alexia Putellas, geçen yıl da kupayı kazanmış ve hayranlarını sevindirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz yılki ödül erkeklerde ise Lionel Messi'ye verilmişti.

Bu ödüle ek olarak, yılın en iyi genç oyuncusu Barcelonalı Gavi oldu. Ayrıca yılın en iyi forveti olarak adlandırılan Gerd Müller Trophy ödülü ise Robert Lewandowski'ye gitti. Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisi (Yachine Trophy) seçildi.

Ranked at the 4th place for the 2022 Ballon d'Or@lewy_official@FCBarcelona#ballondor pic.twitter.com/yZk0SEcZYg

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Ballon d'Or 2022'nin kazananı Karim Benzema, ödülü Zinedine Zidane'dan aldı. Ödül konuşmasında ise takım arkadaşlarına ve teknik direktörüne teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Benzema'nın kariyerinde ilk defa Ballon d'Or'u kazandığını hatırlatmak gerekiyor.

Peki siz Ballon d'Or 2022 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular Benzema, Altın Top ödülünü ilk kez kazandı Benzema, Altın Top ödülünü ilk kez kazandı
Kaynak: Shiftdelete

Robert Lewandowski, Karim Benzema, Fransa, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ballon d'Or 2022 kim kazandı? Sosyal medya ayakta - Son Dakika

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