Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak - Son Dakika

Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak

02.12.2020 08:47
Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak, System.String[]

Balon balığı avcılığını teşvik etmek amacıyla bu yıl kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapılması kararlaştırıdı.

Balon balığı avcılığını teşvik etmek amacıyla bu yıl kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapılması kararlaştırıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, balon balığı kuyruğunun 1 milyon adete kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kuyruk alımı, 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilecek ancak daha öncesinde 1 milyona ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Kuyruk alımı bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmayacak.

Balon balığının avlanması

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

Balon kazası, Ege Denizi, Gazete, Kuyruk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak - Son Dakika
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