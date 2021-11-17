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BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI - Son Dakika

BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

17.11.2021 16:13

Oğuzhan UYSAL İSTANBUL DHAAvcılar'da geçen yıl park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın balta ile kavgaya dönüşmesi olayına ilişkin sürdürülen davada savcı mütalaasını açıkladı.

Oğuzhan UYSAL İSTANBUL DHA

Avcılar'da geçen yıl park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın balta ile kavgaya dönüşmesi olayına ilişkin sürdürülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Tutuksuz sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik'in haksız tahrik altında silahla kasten yaralama ve haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme suçlarından 2'şer yıl 9'ar aydan 14'er yıl 8'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Kavga, Yeşilkent Mahallesi'nde 18 Ekim 2020 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Komşularının baltalı saldırısı üzerine Mevut Çakır (50) başından ve karısı Asiye Çakır ise ayağından yaralandı. Olaya ilişkin Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Cemal Özçelik, Murat Özcelik ve Mesut Özçelik, ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mevlüt Çakır mahkemedeki ifadesinde Şikayetim devam etmektedir. Adaletin yerini bulmasını istiyorum dedi.

Duruşmadaki savunmasında Cemal Özcelik, Hiçbir şekilde öldürme kastımız yoktu. Ben kimseyi öldürmeye kast etmedim. Canımı kurtarmanın derdindeydim. Kendimize yeni bir sayfa açmıştık şimdi evimizi ocağımızı terk ettik diye konuştuk.

Diğer sanık Mesut Özçelik ise, Böyle bir olaya istemeyerek karıştığım için pişmanım. Kendimizi korumak için bu olaya karıştık. Dosyaya sunulan kamera kayıtları kesilerek karşı tarafça sunulmuştur. Bize hakaret edip bu olaya sürüklemişlerdir. Buna ilişkin görüntü kayıtları yoktur. Tazminat dosyasına delil elde edebilmek için bu olayı planlayıp tasarlamışlardır. Bizim öldürme kastımız olsa ruhsatlı silahlarımız var bunları yanımızda getirirdik. İstemeyerek de olsa böyle bir olaya karıştığım için pişmanım. Karşı taraf kadar bizde mağdur olduk. Zira 10-15 kişi bize saldırdı. Ceza evinde yattık bizde mağdur olduk şeklinde konuştu.

Sanık Murat Özcelik ise, Böyle bir olaya karıştığım için pişmanım. Köyden gelen eşyaları oraya bırakmak için gitmiştik. Karşı tarafın kameraları bizim dükkana çevrilmiş ve odaklanmış olması şüphe uyandırıyor. Bu olay bize düzenlenmiş bir komplodur. Biz evimizi ocağımızı terk etmek zorunda kaldık. Kendileri ile bir husumetimiz yoktur. Kamera görüntüleri kesilerek dosyaya sunulmuştur. Karşı taraf delil karartmıştır. Ben olayın başında aralarını ayırmaya çalıştım. Bana da saldırınca olay bu boyuta geldi ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Tarafların daha önceden aralarında husumet olduğu ve olay tarihinde sanıkların garajlarının önüne müştekilere ait bir aracın park edilmesi nedeniyle taraflar arasında bir tartışma başlamış ve bu tartışma kavgaya dönüşmüştür. Kavga esnasında Mesut Özçelik cebinden anahtar olduğu düşünülen bir nesneyi çıkararak Cemal Özçelik'e vermiş ve Cemal Özçelik anahtarı aldıktan sonra olay yerinden ayrılmıştır. Daha sonra Cemal Özçelik olay yerine elinde balta ve sopalarla geri gelmiş ve sopaları diğer sanıklar Mesut Özçelik ve Murat Özçelik'e dağıtmıştır. Cemal Özçelik baltanın ters kısmı ile; diğer sanıklar Murat ve Mesut ise elindeki sopalarla müşteki Mevlüt Çakır'a vurmaya başladıkları, kavga esnasında Cemal'in diğer müşteki Asiye'ye baltanın arka kısmıyla vurduğu ve Murat ile Mesut'un bir diğer müşteki Şerif Atakan'a elindeki sopalarla vurdukları ve yaraladıkları adli tıp raporu ile belirtilmiştir. Bilirkişi raporuna göre ise olayın başlangıcında tarafların tartıştığı ve birbirlerini ittikleri tespit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Duruşma savcısı 3 sanık hakkında da haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını talep etti. Tutuksuz sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik'in haksız tahrik altında silahla kasten yaralama ve haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme suçlarından 2'şer yıl 9'ar aydan 14'er yıl 8'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İDDİANAMEDEN

Avcılarda 18 Ekim 2020'de meydana gelen olayda Cemal Özçelik baltayla, diğer iki şüpheli ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini darp etmişti. Olayda Mevlüt Çakır ağır yaralanmıştı, tutuklanan üç kardeş hakkında ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Murat Özçelik, Savcı, kavga, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI - Son Dakika


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