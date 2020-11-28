Balya'nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı - Son Dakika

Balya'nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı

28.11.2020 16:15
Balya'nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı, System.String[]

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Ilıca, Kadıköy ve Çarmık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Ilıca, Kadıköy ve Çarmık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balya ilçesine bağlı kırsal Ilıca, Kadıköy ve Çarmık Mahallesi'nde bazı kişilerin hanelerinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla adı belirtilen mahallelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21.11.2020 Cumartesi günü saat 20'den itibaren hane bazında karantina altına alındı. İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Ilıca, Kadıköy ve Çarmık sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Kadıköy, Ilıca, Balya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balya'nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı - Son Dakika


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