Bandırma Belediyesi 9 aylık tasarrufla 10 yeni araç aldı - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi 9 aylık tasarrufla 10 yeni araç aldı

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Tolga Tosun, göreve başladığı günden bu yana aldığı tasarruf tedbirleri sayesinde belediyeye 10 yeni araç aldı.

Bandırma Belediyesi 9 aylık tasarrufla 10 yeni araç aldı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Tolga Tosun, göreve başladığı günden bu yana aldığı tasarruf tedbirleri sayesinde belediyeye 10 yeni araç aldı.


Bandırma Belediyesi saha çalışmalarının daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla 5 kamyon, 2 kamyonet, 2 iş makinesi ve 1 adette evde bakım hizmetleri aracı olmak üzere toplam 10 adet yeni aracı Belediye araç filosuna kazandırdı. Yeni araçların tanıtımı Belediye Hizmet Binası'nın önünde yapılan törenle gerçekleşti.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, geride kalan 9 aylık hizmet süresinde ilk olarak uygulamaya aldığımız tasarruf tedbirlerinin sonucunda bugün 10 adet yeni aracı Bandırma Belediyesi'ne kazandırdıklarını söyledi.


Halka sunulan hizmetin kalite ve niteliğinin arttırılması adına yeni araçların alındığını belirten Başkan Tolga Tosun: "Belediye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen, 9 ay boyunca yerine getirdiğimiz tasarruf tedbirleriyle gerçekçi bir planlamayla yeni yatırımlara kaynak oluşturduk. Bu kaynaklarla 10 adet yeni aracı filomuza dahil ettik. Alınan araçlar Kentimize ve Halkımıza hayırlı olsun" dedi.


Büyüksehir Belediyesi'nden asfalt plenti alacak


Belediye'nin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek Bandırma'ya en kaliteli hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Tolga Tosun, konuşmasında Büyükşehir Belediyesi ile yakın zamanda yapılacak olan anlaşmayla yeni bir Asfalt Plenti'nin Belediye'ye kazandırılacağının da müjdesini verdi. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi, Tolga Tosun, Balıkesir, Bandırma, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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