Bandırma Belediyesinden LGS'ye hazırlanan öğrencilere kitapçık desteği - Son Dakika

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için hazırladıkları 2 bin 450 paketi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Arslan'a teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her bir paket iki sözel, iki sayısal kitapçık, kurşun kalem ve silgiden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolga Tosun, belediye olarak tüm kurumlarla iş birliği ve güç birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Çocukların kendileri için çok değerli olduğunu bildiren Tosun, "Özellikle de çocuklarımızın merkezinde olduğu her türlü desteği vermek için özel bir çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Arslan da "Belediyemizin her zaman bizimle olduğunu bilmek, destek istediğimiz her zaman yanımızda olduğunuzu görmek bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.