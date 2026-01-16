Bandırma'da Suçla Mücadele: 1.275 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bandırma'da Suçla Mücadele: 1.275 Şahıs Yakalandı

Bandırma\'da Suçla Mücadele: 1.275 Şahıs Yakalandı
16.01.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede 1.275 şahsı yakaladı, 186 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı itibarıyla ilçe genelinde çeşitli suçlar ve aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Açıklanan veriler, suç ve suçlularla mücadelede kararlı ve etkin bir sürecin yürütüldüğünü ortaya koydu.

Emniyet birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında, adli makamlarca çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 1.275 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Öte yandan ilçe genelinde gerçekleştirilen denetim ve arama faaliyetlerinde ruhsatsız silahlarla mücadeleye de ağırlık verildi. Bu kapsamda 159 şahıstan toplam 186 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yakalanan silahlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin titizlikle yapıldığı bildirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bandırma'da Suçla Mücadele: 1.275 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:24:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bandırma'da Suçla Mücadele: 1.275 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.