Bandırma\'da Suçla Mücadele: 1.275 Şahıs Yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı itibarıyla ilçe genelinde çeşitli suçlar ve aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Açıklanan veriler, suç ve suçlularla mücadelede kararlı ve etkin bir sürecin yürütüldüğünü ortaya koydu.

Emniyet birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında, adli makamlarca çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 1.275 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Öte yandan ilçe genelinde gerçekleştirilen denetim ve arama faaliyetlerinde ruhsatsız silahlarla mücadeleye de ağırlık verildi. Bu kapsamda 159 şahıstan toplam 186 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yakalanan silahlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin titizlikle yapıldığı bildirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - BALIKESİR