Bandırma Ticaret Borsası'nın işlem hacmi 6 milyar lira

Bandırma Ticaret Borsası'nın (BTB) 2019 yılı işlem hacminin 6 milyar 101milyon 982 bin lira olduğu bildirildi.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, borsanın geçen yılki çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Geçen yılın işlem hacmi ve gelirlerinde yüzde 30 artış sağlandığını belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Borsanın 2019 yılı işlem hacmi, 6 milyar 101milyon 982 bin lira. Borsamızda 2019 yılında en fazla tescil geliri elde ettiğimiz ürünler, mısır, piliç eti parçaları, yumurta, soya fasulyesi küspesi, buğday, buğday unu, peynir, ayçiçeği, inek sütü ve civciv oldu. Sürekli artan başarıyı gelenek haline getirmiş olan borsamız, 2020 yılında da kanunun vermiş olduğu yetkiyle üyelerine en iyi hizmeti vermeye devam edecek."

Sezgin, 2017 yılında kanatlı grubu sektörüne yönelik başlatılan "Bandırma İhracatı Kanatlanıyor" projesinin devam ettiğine de dikkati çekerek, "Kapsamlı bir ihtiyaç analizi raporu hazırlayarak, kanatlı sektörü ürününün bölgemizdeki potansiyeli, dünya konjonktüründeki dolaşım ve seyri, katılımcı 20 firmanın ihracat yeterliliğini gösteren bireysel karneler, hedef pazarlar, gibi birçok önemli çalışma hazırlandı ve Ticaret Bakanlığı'nca kabul görüldü." ifadesini kullandı.

Toplantıya, BTB Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, BTB Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Zengin, Can Ata Tan ve Ahmet Turan ile BTB Genel Sekreter Ertunç İşbay da katıldı.