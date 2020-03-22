Bandırmalı kadınlar sağlık çalışanlarına maske dikmeye başladı - Son Dakika

Bandırmalı kadınlar, "Evde Kal Kendini Koru, Maske Dik Sağlıkçını Koru" sloganıyla, maske sıkıntısı yaşayan sağlık çalışanlarına destek amacıyla yıkanabilir hijyenik kumaşlardan maske dikmeye başladı.

Kadın Dayanışma Derneği üyesi 80 kadın evlerinde çift katlı, yıkanabilir hijyenik kumaşlardan maske dikimine başladı.

Koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımızın maske sıkıntısı yaşadığı haberleri üzerine hemen harekete geçtiklerini belirten Dernek Başkanı Muazzez Palta,

"Biz kadınlar, Kurtuluş Savaşında vatanımızın müdafaası için cepheye sırtımızda cephane taşıdık. Şimdi ise maske dikip salgınla savaşan sağlık çalışanlarımıza destek olacağız." dedi.

Maskelerin yıkanabilir hijyenik kumaşlardan dikileceğine dikkat çeken Palta, "Yaptığımız maskeler çift katlı olacak ve gün sonunda yıkanıp, dezenfekte edildikten sonra tekrar kullanabilecek. Maskelerimizi diktikten sonra sağlık çalışanlarımıza ulaştıracağız. Umarım bu zorlu süreçte küçükte olsa bir destek sağlayabiliriz." şeklinde konuştu.

Tüm kadınları maske dikmeye davet eden Palta, bebe lastiği ve hijyenik kumaş malzemelerinin temininde destek beklediklerini söyledi. Palta, "Tüm Bandırmalı kadınlar Türkiye'ye örnek olacak bu projede yer alabilir. Özellikle bebe lastiği konusunda eksiğimiz var. Malzeme desteği sağlamak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler. Bandırma Belediyesi daha önce olduğu gibi bu çalışmamızda da bizlerin yanında olduğunu hissettiriyor." diye konuştu.