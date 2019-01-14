Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'da Transfer Fırtınası

Bandırmaspor'da Transfer Fırtınası

1 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da ara transfer fırtınası esiyor.

Bandırmaspor'da Transfer Fırtınası, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da ara transfer fırtınası esiyor. Daha önce gerçekleştirilen 8 transfere ek olarak 3 yeni transfer daha yapıldı.

Bandırmaspor'da ligin ilk yarısındaki kötü gidişata dur demek ve düşme hattından kurtularak ligde kalma parolasıyla başlatılan transfer harekatı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 8 transfere imza atan bordo-beyazlı kulüpte 3 yeni transfer daha gerçekleştirildi. Manisaspor'da orta sahada top koşturan Timur Karagülmez ile sezon sonuna kadar anlaşan bordo-beyazlılar, bunun yanı sıra Turgutluspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Üsküplü ile 1,5 yıllık, Almanya Türkspor Ausburg'tan orta saha oyuncusu Mustafa Duman ile de 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, ihtiyaç duyulan mevkiilere transferlerin devam edeceğini, Bandırmaspor'un ikinci yarıya sanki lige yeni başlıyormuş gibi bir başlangıç yaparak ihtiyaç duyulan puanları toplayıp ligde kalacağını ifade etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Spor
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