Bandırmaspor'dan Kriz Anında Önemli Galibiyet
Spor

Bandırmaspor'dan Kriz Anında Önemli Galibiyet

17.01.2026 16:29
Bandırmaspor, Pendikspor'u 4-1 yenerek istediği galibiyeti aldı. Teknik direktör Gürsel, bu zaferin önemli olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 4-1 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Buna bizim, taraftarımızın, camiamızın ihtiyacı vardı." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

Kritik maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Bu maçtaki galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Pendikspor, ligin en iyi takımlarından biri. Şu an ikinci sıradalar. Baktığımızda iyi oynadığımız ve kazanamadığımız maçlar vardı. Bugün bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Buldukları pozisyonları da iyi değerlendirdik. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Buna bizim, taraftarımızın, camiamızın ihtiyacı vardı. İnşallah bu bir başlangıç olur."

Gürsel, galibiyeti taraftara hediye ettiklerini kaydetti.

Atko Grup Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Uçar, "Çalıştığımız şeyleri bugün sahada uygulayamadık. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Bu maçtan dersler çıkarıp önümüze bakacağız. Böyle mağlubiyetler olabilir ama bu oyuncu grubu, bu takımı buraya getirdi. Bu oyuncu grubuyla bu hedefi sonuna kadar kovalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

