Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor kadrosunu güçlendiriyor
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Bandırmaspor kadrosunu güçlendiriyor

1 saat önce

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Bandırmaspor kadrosunu güçlendiriyor, System.String[]
Serdar Bozkurt, Gümüşhanespor, Spor
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Serdar Bozkurt'un teknik direktörlüğe getirildiği yeni sezon öncesi Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Birhan Vatansever, Kastamonu 1966'dan sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran, Sarıyer'den orta saha oyuncusu Hüseyin Bak, sol kanat oyuncusu Feyyaz Belen, Nazilli Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Mazlum Demir, Gümüşhanespor'dan kaleci Hasan Hüseyin Akınay, Tokatspor'dan forvet Timur Kosovalı, Erokspor'dan sağ kanat oyuncusu Berat Satılmış transfer edildi.
Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Bandırmaspor, altyapıdan Yasin Yıldız, Hüseyin Arabacıoğlu ve Ali Serçek'i A takım kadrosuna dahil etti.
Yusuf Akyel, Adem Alkaşi, Mete Sevinç, Oğulcan Şahin ve İbrahim Ak'ın sözleşmeleri de devam ediyor.
Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, mali disiplin, gelir artırıcı tedbirler, şeffaflık ve kurumsallık konularında önemli adımlar attıklarını belirtti.
Yapısal dönüşüm adımlarının yanı sıra Bandırmaspor'un şampiyon olabilmesi için iddialı bir takım kurulacağını, bu doğrultuda önemli transferler yapıldığını vurgulayan Göçmez, takımın ihtiyacı olan yerlere transferler yapmaya devam edeceklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:23 Kaynak: AA
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