Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'un yeni sponsoru belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Bandırmaspor'un yeni sponsoru belli oldu

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'un yeni sponsoru Kocaman Balıkçılık oldu.

Bandırmaspor'un yeni sponsoru belli oldu, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'un yeni sponsoru Kocaman Balıkçılık oldu.

Sezona 2 beraberlikle başlayan TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un yeni sponsoru belli oldu. Bandırma'da faaliyet gösteren firma ile Bandırmaspor bir yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bandırmaspor yönetim ve teknik heyetinin, futbolcu arkadaşların ve Bandırmaspor taraftarlarının başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" dedi.

Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un öğrencileri sezonun ilk iki maçında Vanspor ve Eyüpspor ile berabere kalmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkçılık, Bandırma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Ekici: İstenmediğim söylenmedi, bunları hak edecek ne yaptım?
Galatasaray'dan çok sert açıklama: Yel kayadan toz alır Yıllar sonra ilk kez erken çıkan yerli hamsi balıkçıları endişelendirdi Eskişehirspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:10:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'un yeni sponsoru belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]