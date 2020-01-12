Bandırmaspor'un zirve takibi sürüyor

BANDIRMA/ DHA

TFF 2'nci Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bandırmaspor'da sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamanın sevinci yaşanıyor. Vanspor karşısında 90+4'te tecrübeli oyuncusu Hüseyin Bak'ın attığı golle kazanan bordo beyazlılar, 18'inci haftayı 37 puanla ikinci sırada tamamladı. Bu sezon 17 maçta forma giyen 35 yaşındaki Hüseyin Bak, gol sayısını 7'ye çıkardı. Tecrübeli orta saha oyuncusu ilerleyen yaşına rağmen performansıyla göz doldurdu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Devre arasında kadrosunu Selçuk Alibaz, Tayyib Kanarya ve Fırat Arıkan isimlerle güçlendiren Bandırmaspor, şampiyon olarak TFF 1'nci lige yükselmeyi hedefliyor. Vanspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Serdar Bozkurt , "Van takımı ligin iddialı ekiplerinden biri. İki yıldır birlikte oynuyorlar. Devre arasında transfer yaptılar. Oyun şablonunu iyi bildiğimiz bir takım. Yerden iyi pas yapıyorlar. Oyunu geniş alana yayan bir takım. O yüzden maça temkinli başladık. İkinci yarı oyun koptu. Zülküf bir tane önemli kurtarış yaptı. Bizim çok önemli 3 net pozisyonumuz var. Vanspor da bizim gibi çok önemli yatırım yaptı. İkinci yarıya çok güçlü bir rakibe karşı başladık. bütün bu etkenleri düşünürsek, çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlarda yenilmemek de gerekiyor. Bu yüzden taraftarın bize maç içinde sabır göstermesini istiyorum. Sonuçta şampiyonluk yarışındaki bir rakibe karşı oynadık. Sabırlı ve disiplinli oynayarak, 90+4'te golü bulduk. Bugün bir kez daha anladık ki, yarış çok zor geçecek" dedi.

Kendilerini zorlu bir fikstürün beklediğini ifade eden Bozkurt, "Haftaya Eyüp'e gideceğiz. Ciddi transferler yaptılar. Kendi statlarında ilk maça çıkacaklar. O yüzden haftaya işimiz daha zor olacak. Daha sonra Kastamonuspor maçı var. Onlar da İkinci yarıya Tuzlaspor'u yenerek başladı. Yarışta çok takım var. Önümüzdeki haftalarda sakatlarımız dönecek. Daha alternatifli bir kadromuz olacak. 2 hafta sonra tam kadro olacağız. Zorlu yarışta bu bizim için önemli" ifadelerini kullandı.