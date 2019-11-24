Bangkok'ta büyükelçiler Tayland ipeğini dünyaya tanıttı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta büyükelçiler, her yıl düzenlenen "İpek Şöleni" defilesi kapsamında, Tayland ipeğinden dikilmiş kıyafetlerle sahneye çıktı.

Tayland Kraliçesi Sirikit'in onuruna bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "İpek Şöleni: Tayland'dan Dünyaya İpek Yolu 2019" etkinliğine yaklaşık 70 büyükelçi katıldı. Büyükelçiler, Tayland ipeğinden yapılmış tasarımlarıyla ülkelerini tanıtma fırsatı buldu.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça'nın açılış konuşmasını yaptığı ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, ünlü Türk tasarımcısı Özlem Süer'in hazırladığı ve Tayland ipeğinden yapılan geleneksel desenler ve kaftan izleri taşıyan elbiseyle sahneye çıktı.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Büyükelçi Akgün'ün elbisesi, katılımcılar tarafından beğenildi.

30 Taylandlı ve 42 uluslararası tasarımcının yer aldığı etkinlik için Tayland Krallığı tarafından tasarımcılara toplam 3 bin metre el dokuması ipek kumaş verildiği belirtildi.

Geçen yılki etkinlikte Türkiye'yi ünlü moda tasarımcısı Ahmet Özceyhan temsil etmişti.

Türkiye'yi geçen yıl Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Tara de Vries de organizasyon komitesi tarafından etkinliğe davet edilen güzeller arasında yer aldı.

Türkiye'yi tanıtma amaçlı düzenlenen kültür etkinlikleri vesilesiyle Tayland'a gelen Özlem Süer, 19-22 Kasım'da 2.Tayland Uluslararası İpek Moda Haftası'nda ipek koleksiyonunu sunmuş ve Taylandlıların beğenisini kazanmıştı.