- Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 10 bini aştı - Son Dakika

- Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 10 bini aştı

DAKKA - Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip Korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 10 bin 143'e yükselirken can kaybı ise 182'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 248 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Bangladeş'te tespit edilen vaka sayısı 10 bini aştı. İlk vakanın 8 Mart'ta görüldüğü ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 688 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 10 bin 143'e yükseldiği bildirildi. Virüs nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 182'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede şu ana kadar virüsü yenip iyileşenlerin sayısı bin 209 olarak açıklanırken toplam 87 bin 694 Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Uzmanlar, ülkede yeterince Covid-19 testi yapılmamasına tepki gösterirken test yapılması halinde daha fazla vakanın kayıtlara geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Bangladeş'te korona virüsün yayılmasının engellenmesi için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.