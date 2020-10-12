Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor - Son Dakika
BBC

Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor

12.10.2020 12:22

Bangladeş Adalet Bakanı Enisül Hak yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdül Hamid'in, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere tecavüz suçlarına müebbet hapis yerine idam cezası getiren bir kararname yayımlayacağını söyledi.

Bangladeş hükümeti, ülkede art arda yaşanan tecavüz olaylarının ardından başlayan büyük çaplı protestolar sonrası bu suça idam cezası getiriyor.

Protestoların yaşanmasına neden olan olayda, 2 Eylül'de güneydeki Noahali kentinde tecavüze uğrayan kadının ifadesine göre, saldırganlar kendisinden para istedi. Kadın bunu kabul etmeyince saldırganlar görüntüleri yayımladı. Ülkede infial yaratan görüntülerin yayınlanmasından sonra sekiz kişi gözaltına alındı. Bangladeş'in tarihinde cinsel şiddete karşı ilk kez bu kadar büyük çaplı ve uzun süreli protesto eylemlerinin düzenlendiği belirtiliyor.

HÜKÜM GİYME ORANI YÜZDE 1'İN ALTINDA

170 milyon nüfuslu Bangladeş'te geçen yıl 5 bin 500 tecavüz rapor edildi. Fakat Tekbir Hüda adlı bir hukukçu, Al Jazeera'ya tecavüz suçlarından hüküm giyme oranının yüzde 1'in altında olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'in 2013'te yayımladığı bir rapora göre kırsal kesimde tecavüz suçu işlediğini itiraf edenlerin yüzde 88'i, kentlerde bu işlediğini kabul edenlerin ise yüzde 95'i hiçbir ceza almadı. Dakka Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Sadeka Halim, mağdurların damgalandığını, saldırganlar tarafından tehdit edildiğini ve birçok zanlının siyasetçiler tarafından korunduğunu söyledi.

Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor

Abdülhamit Gül, İdam Cezası, Bangladeş, Tecavüz, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor - Son Dakika Dünya

BBC
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