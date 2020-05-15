Bangladeş'te korona virüs vakaları 20 bini aştı - Son Dakika

Bangladeş'te korona virüs vaka sayısı hızla artarak 20 bini aştı. Ülkedeki toplam korona virüs vaka sayısı 20 bin 65'e ulaştı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Asya kıtasında etkisini arttırmaya devam ediyor. Güney Asya ülkelerinden Bangladeş'te korona virüs salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Ülkede 8 Mart tarihinde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından 4 Mayıs tarihine kadar vaka sayısı 10 bine ulaşırken, 5 Mayıs tarihinden 15 Mayıs tarihine kadar vaka sayıları hızla artarak, 20 bini aştı. Bangladeş'te son 24 saatte 202 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 20 bin 65'e ulaştı. Ülkede korona virüse bağlı can kaybı ise 298'e yükseldi.



Uzmanlar, ülkede 160 milyon insanın yaşadığına dikkat çekerek, yapılan test sayısının yetersiz olduğunu açıkladı. Uzmanlar, şu ana kadar 107 bin 582 korona testi yapıldığını aktarırken, test sayısının artması halinde vaka sayılarının artacağına vurgu yaptı.



Öte yandan Bangladeş'te vatandaşlar salgına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirirken, hükümet eleştirileri dikkate almıyor. Hükümet, salgının devam etmesine rağmen salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını gevşeterek, alışveriş merkezlerinin, ibadethanelerin ve tekstil fabrikalarının yeniden açılmasına karar verdi. - DAKKA