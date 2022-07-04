Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı - Son Dakika
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Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı

04.07.2022 14:55
Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı

Son 100 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Bangladeş'te, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçti.

Son 100 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Bangladeş'te, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçti.

Yetkililer, son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 102'ye çıktığını bildirdi. Bu kişilerden 75'inin boğularak, 15'inin yıldırım isabet etmesi, diğerlerinin ise su kaynaklı hastalık nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Bölgenin birçok kısmının sular altında kaldığı, evlerin ve toprak mahsullerinin büyük oranda zarar gördüğü belirtildi.

Planlama Bakanı Muhammed Abdul Mannan, hükümetin selden etkilenen halk için "mega bir planı" olduğunu açıkladı.

Felaketten en çok etkilenen bölgelerden Sylhet kentinde yaşayan Doli Begum, evinin harap olduğunu ve tüm yıl boyunca tüketeceği yiyecek stokunun kalmadığını söyledi.

Sylhet'te üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'ndan önce kazazedelere fon dağıtılması düşünülüyor." ifadesini kullandı.

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Bangladeş'in Sunamganj Bölgesi Sele Teslim Oldu Bangladeş'in Sunamganj Bölgesi Sele Teslim Oldu 32 yaşındaki vatandaş su kanalında ölü bulundu 32 yaşındaki vatandaş su kanalında ölü bulundu
Kaynak: AA

Bangladeş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı - Son Dakika
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