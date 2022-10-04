Bangladeş 7 saatlik kesintinin ardından elektriğe kavuştu - Son Dakika
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Bangladeş 7 saatlik kesintinin ardından elektriğe kavuştu

04.10.2022 22:08
Bangladeş 7 saatlik kesintinin ardından elektriğe kavuştu

Bangladeş'te ulusal elektrik şebekesindeki arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi 7 saatin ardından son buldu.

Bangladeş'te ulusal elektrik şebekesindeki arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi 7 saatin ardından son buldu.

Güç kaynağının, başkent Dakka da dahil olmak üzere ülkenin hemen hemen her yerinde yerel saatle 21.00'den itibaren devreye girdiği bildirildi.

Jamuna Nehri yakınındaki ana iletim hattındaki arızanın giderildiği böylece yaşanan elektrik kesintisinin 7 saat aranın ardından sona erdiği belirtildi.

Bangladeş Elektrik Geliştirme Dairesi Sözcüsü Shamim Ahsan, ülkenin kuzeybatısı dışında kalan bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını açıklamıştı.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış ülkenin ekonomisine zarar verirken, ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkede elektrik kullanımının azaltılması için okulların 2 gün kapalı tutulacağı bildirilmişti.

Muhalefet, ülkedeki yolsuzluğu kontrol edemediği ve enerji sektöründeki kayıpları ortadan kaldıramadığı gerekçesiyle hükümeti suçlamıştı.

Bangladeş, IMF'den 4,5 milyar dolarlık bir kredi isteyerek Sri Lanka ve Pakistan'dan sonra IMF kapısına giden üçüncü Asya ülkesi olmuştu.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

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