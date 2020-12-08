Banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular - Son Dakika

Banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular

08.12.2020 09:22
Banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular, System.String[]

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, hırsızlar banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, hırsızlar banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular.

Hırsızların Sürmene'de uyguladıkları yöntem akıllara durgunluk verdi. Halk pazarının kurulduğu güne göre hırsızlık yapacakları ilçeyi belirledikleri anlaşılan hırsızlar, el dokuması banyo lifi satma bahanesiyle apartmanlara girdi. Hane halkının pazar alışverişine gitmiş olabileceğini düşünerek evin boş olma ihtimalini hesaba katan hırsızlar, girdikleri apartmanlardaki kapıları çalıp evin boş olup olmadığını kontrol etti. Kendilerine kapıyı açanlara dokuma banyo lifi satmak isteyen hırsızlar, kapıyı kimsenin açmadığı evlere girerek para ve ziynet eşyalarını çaldılar. Kapıları açmak için pet şişelerden kesip hazırladıkları parçaları kullandıkları tespit edilen hırsızların, hırsız oldukları süsü vermesin diye kapıları açmak için kullanılan kartları taşımadıkları ve bu yüzden pet şişe kullandıkları öğrenildi.

Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gelen şikayetler üzerine hareket geçmesiyle her yerde didik didik aranan hırsızlar, incelenen Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi ve apartman kameraları yardımıyla tespit edildi. Kısa sürede izlerine ulaşılan ve akraba oldukları öğrenilen B.G. ve K.G. adlı iki kadın, çaldıkları 7 adet çeyrek altın, 2 bin 750 dolar ve 3 bin lira ve tutarındaki para ve ziynet eşyaları ile birlikte yakalandılar. Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı hafta içerisinde B.G. ve K.G. ile akraba oldukları öğrenilen, aynı şebekeden E.G. ve F.A'yı 18 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını evlerde çaldıkları gerekçesiyle yakalamış ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan şahıslar cezaevine konulmuştu.

E.G. ve F.A.'nın arından yakalanan ve Sürmene Adliyesi'ne sevk edilen B.G. ve K.G.'de çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. Hırsızların çaldıkları para ve ziynet eşyaları ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık olaylarını karşı vatandaşları uyaran yetkililer, apartmanlara seyyar satıcıların alınmaması ve evlerin kapılarının kilitlenmesi gerektiğini vurguladılar. - TRABZON

Banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular

Ekonomide Durgunluk, Hırsızlık, Trabzon, Sürmene, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular - Son Dakika


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