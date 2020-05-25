Baraj göletine düşen operatörü arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Muş'ta kullandığı iş makinesiyle yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatörü arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Muş- Varto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan-2 Barajı'nın gövdesinde iş makinesiyle (ekskavatör) çalışma yaparken gölete düşen 45 yaşındaki Ömer Demir'i arama çalışmalarının ikinci gününde de bir sonuç alınamadı.

Sabahtan bu yana göletin bulunduğu alanda arama yapan Bitlis'ten gelen dalgıç ekipleri, iş makinesinin yerini belirlemeye çalıştı.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara yarın sabah devam etmek üzere ara verdi.

Muş AFAD İl Müdürü Veysi As, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı'na düşerek kaybolan operatörü arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bitlis'ten gelen dalgıç ekibinin yürüttüğü çalışmaların sonuç vermediğini aktaran As, şöyle konuştu:

"Dün olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalar akşam saatlerine kadar devam etmişti. Bugün yine aynı şekilde yoğun yağış altında çalışmalara başlandı. Ayrıca çalışmaların devam edeceğini bildiğimiz için Van dalgıç ekibinden de yardım istedik. Çalışmalar yarın sabah 5 ekip halinde devam edecek. Bugün Bitlis ekibimiz iş makinesine ulaştı. Kepçenin kabin kısmına ip yardımıyla şamandıra bağlayarak yerini tespit etti. Yarın işimiz biraz daha kolay olacak."