Baraj gölünde yüzen ayı böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Baraj gölünde yüzen ayı böyle görüntülendi

26.07.2022 13:09
Baraj gölünde yüzen ayı böyle görüntülendi

Baraj gölünde yüzen ayı böyle görüntülendi Artvin'in Borçka ilçesinde baraj gölünde yüzen ayı, tekne gezintisine çıkanlar tarafından görüntülendi.

Baraj gölünde yüzen ayı böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde baraj gölünde yüzen ayı, tekne gezintisine çıkanlar tarafından görüntülendi.

İlçeye bağlı İbrikli İskelesi'nden baraj gölünde tekne turuna çıkan ziyaretçiler, yüzen ayıyı fark etti. Cep telefonlarıyla sarılan ziyaretçiler o anlar kayıt altına aldı. Dakikalarca yüzen ayı daha sonra kıyıya çıkarak gözden uzaklaştı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk "Yaban hayatı ile iç içe olmanın gerçek adresi Artvin. Bugün Borçka Baraj Gölü üzerinde inşa ettiğimiz İbrikli İskele'de düzenlenen tekne turlarında yaban hayatı sakinlerimizden olan ayı misafirlerimize eşlik etti. Yine bekleriz" notu ile paylaştı.

Baraj gölünde daha öncede karaca yüzerken tekne turu yapan ziyaretçiler tarafından görüntülenmişti.

YORUMLAR
500
Arhavi Belediyesinde 2 belediye çalışanı yolsuzluk şüphesiyle açığa alındı Arhavi Belediyesinde 2 belediye çalışanı yolsuzluk şüphesiyle açığa alındı AYI, BARAJ GÖLÜNDE YÜZERKEN GÖRÜNTÜLENDİ AYI, BARAJ GÖLÜNDE YÜZERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaynak: İHA

Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baraj gölünde yüzen ayı böyle görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:28 ÖTV değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti! CHP iddiasını geri çekti
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:53 Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 13:09:49. #1.13#
SON DAKİKA: Baraj gölünde yüzen ayı böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement