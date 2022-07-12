Baraj gölüne giren çocuk boğuldu

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD , UMKE ve Batman Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Siirt- Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde ailesiyle pikniğe giden ve arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki Hasan Olgaç, bir süre sonra gözden kayboldu.

Siirt fıstığı ilk kez İspanya ve İtalya'ya ihraç edilecek

Kaynak: AA

Veysel Eroğlu, Siirt, Güncel, Son Dakika

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