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Baraj kapıları kapanınca kıyıda kalan balıklar telef oldu

30 dakika önce

Baraj kapıları kapanınca kıyıda kalan balıklar telef oldu Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklı kapanınca kenarda kalan çok sayıda balık telef olduELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklı kapanınca kenarda kalan çok sayıda balık...

Baraj kapıları kapanınca kıyıda kalan balıklar telef oldu
Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklı kapanınca kenarda kalan çok sayıda balık telef oldu
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklı kapanınca kenarda kalan çok sayıda balık telef oldu.
İlçede bulunan Beyhan 1 Baraj gölünde su seviyesinin maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 2 ay önce su tahliyesi için 4 savak açıldı. 2 aydır devam eden su tahliyesinde gelen su miktarının azalmaya başlaması ile birlikte savak kapaklarından 2 tanesi kapatıldı.Kapakların kapanması ile birlikte Keban Barajını besleyen kollardan biri olan Murat Nehri'nin kenar kısmında kalan su seviyesinde de gerileme oldu.Bu yüzden üreme döneminde olan ve kıyıya yakın olan çok sayıda balık suyun çekilmesiyle telef oldu.
Baraj kapıları kapanınca kıyıda kalan balıklar telef oldu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
Elazığ, Palu, Genel
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