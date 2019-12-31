Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu bir caminin kalıntıları ortaya çıktı.

Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu bir caminin kalıntıları ortaya çıktı.

Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan ve 64 kilometrelik havzasıyla adeta denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nda, yeteri kadar yağış olmaması sonucu sular çekilmeye başladı.

Eski yerleşim yeri üzerine inşa edilen barajdaki suların çekilmesiyle 1989 yılında boşaltılan Büyük Güzel köyünde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne ait kalıntılar da gün yüzüne çıktı.

Baraj sularının çekilmesinin ardından geçmiş yılları yad etmek amacıyla bölgeye giden vatandaşlar, duvarları ile içerisindeki mihrap ve minberi kalan camide hatıra fotoğrafı çektirdi.


Bölgede bazı mezar taşları da gün yüzüne çıktı.

Türkiye, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:45 Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
20:42 Kadıköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:37 Nişantaşı yeni yıla hazır - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika
20:34 Ocak TV'den yeni konsept - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]