Barajda cansız bedeni bulunmuştu: "Mezarlık başında ağlarken anlayacaksınız kaybetmenin ne demek olduğunu" - Son Dakika

Barajda cansız bedeni bulunmuştu: "Mezarlık başında ağlarken anlayacaksınız kaybetmenin ne demek olduğunu"

Vatandaşlar tarafından barajda erkek cesedi bulundu

DENİZLİ - Denizli'de vatandaşlar tarafından barajda bir erkeğe ait ceset bulundu. Ekipler tarafından ceset barajdan çıkarılarak inceleme yapılırken, hayatını kaybeden kişinin yaptığı son paylaşım sevenlerini ağlattı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Vali Recep Yazıcıoğlu Barajına gelen vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan birini gördü. Baraja doğru yaklaşan vatandaşlar seslenmeleri üzerine cevap gelmemesinin ardından durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suda hareketsiz şekilde yatan erkek cesedini çıkardı. Yapılan incelmenin ardından cesedin tekstil işinde çalışan 29 yaşındaki Mesut Durmuş'a ait olduğu ortaya çıktı. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışmalarını gerçekleştirirken, haberi alan aile yakınları baraja geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Yapılan incelemenin ardından Mesut Durmuş'un Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'na 20 AEG 325 plakalı aracı ile geldiği ortaya çıktı. Ekipler araçta da inceleme yaparak, çalışmalarını tamamladı. Savcının incelemesinin ardından Durmuş'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Yaptığı son paylaşım ortaya çıktı

Barajda cansız bedeni bulunan Mesut Durmuş'un sosyal medyada yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda "Mezarlık başında ağlarken anlayacaksınız kaybetmenin ne demek olduğunu" sözlerine yer veren Durmuş, yakınlarını hüzne boğdu.

Öte yandan Durmuş'un ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.