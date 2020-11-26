Barajlarda su seviyesi düştü, tasarruf alarmı verildi - Son Dakika

Barajlarda su seviyesi düştü, tasarruf alarmı verildi

26.11.2020 09:27
Barajlarda su seviyesi düştü, tasarruf alarmı verildi, System.String[]

İzmir'deki barajların su seviyesi kuraklık ve bilinçsiz tüketim sonucu düştü, sular altında kalması gereken bazı barajlarda zemindeki toprak görünmeye başladı.

İzmir'deki barajların su seviyesi kuraklık ve bilinçsiz tüketim sonucu düştü, sular altında kalması gereken bazı barajlarda zemindeki toprak görünmeye başladı. İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, kurum olarak gerekli tedbirler alınsa da bu yazın kurak geçeceğini öngördüklerini, bu yüzden vatandaşların su tasarrufu yapması gerektiğini belirtti.

İzmir'de 2019 yılının kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağmur düştü. Yağışların az olması sebebiyle İzmir'deki barajlardaki su seviyelerinde de düşüş yaşandı. Tahtalı Barajı'nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65,29 iken bu yıl yüzde 36,04'e düştü. Gördes Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 9,2 iken bu yıl yüzde 4,74'e düştü. Ürkmez Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 52,38 iken bu yıl yüzde 29,61'e düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 49,34 iken bu yıl yüzde 13,36'ya düştü. İzmir'in önemli barajlarından Tahtalı Barajı havadan görüntülenirken, su seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda sular altında kalan alanlardaki kuraklık gözler önüne serildi. Yer yer çatlamaların olduğu toprak alanda, midye kabukları ortaya çıkarken, sularla kaplı olması gereken barajda köpeklerin koşturduğu görüldü. İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZSU olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ancak önümüzdeki yazın kurak geçeceğini belirterek su tasarrufu uyarısı yaptı.

"BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ HIZLA DÜŞÜYOR"

Ege Bölgesi ve Türkiye geneline ilişkin bir kuraklık söz konusu olduğunu vurgulayan İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, "Dolayısıyla barajlardaki su seviyesi hızla düşüyor; ayrıca yeraltı sularındaki seviye de hızla düşüyor ancak idare olarak biz de tedbir alıyoruz. Aynı zamanda DSİ Bölge Müdürlüğü ile de iletişim halinde B planları hazırlıyoruz. Önümüzdeki yazın çok kurak geçeceğini düşünerek önlemlerimizi alıyoruz. Yeni su kaynaklarını devreye sokacağız. Bu yeni su kaynakları ile ilgili yapılması gereken yeni arıtma tesislerini, iletim hatlarını, bakımlarını yapıyoruz. Daha rahat bir yaz geçirebilmek ve bu sıkıntıdan daha az etkilenmek için bu kış bütün bu sorunları çözeceğiz ve devreye sokacağız. İZSU olarak bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz ama sadece bizim bunları yapmamız yetmez. En iyi kaynak, tasarruf edilmiş kaynaktır. Öncelikle halkımıza şu çağrıda bulunuyorum; lütfen suyu çok tasarruflu kullanalım. Buna çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

"GEÇEN YILA GÖRE 2 MİLYON 50 BİN METREKÜP DAHA FAZLA SU HARCANDI"

Pandemi döneminde su kullanımının arttığına dikkat çeken Özkan, şunları söyledi:

"Aşırı su kullanmakla hijyen sağlanmıyor. Tabii ki hijyene dikkat edeceğiz. Aşırı su kullanmakla değil, uygun su kullanmakla hijyen sağlanır. Pandemi döneminde mart ile mayıs sonu arası 3 aylık süreçte İzmir'de geçen yıla göre 2 milyon 50 bin metreküp daha fazla su harcandı. Pandemi kaygısı ile insanlar aşırı su harcadı ama aşırı suyla değil, yeterli su harcanarak hijyen sağlanabilir. Tarımdan asla vazgeçemeyiz ama kırsal kesimde tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımıza şunu öneriyorum; lütfen sulama yaparken damla sulama yöntemi kullanalım ve suyu tasarruflu kullanalım. Bölgemizin ve Türkiye'nin su kaynakları sınırlı olduğu için kuraklığa dayanıklı yem bitkilerine geçmemiz şart."

"BAZI BARAJLARIMIZIN SU SEVİYESİ YARIDAN FAZLA DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Barajlardaki su seviyeleri hakkında bilgi veren Özkan, "Bazı barajlarımızın su seviyesi yarıdan fazla düşmüş durumda, bazı barajlarımız daha az etkilenmiş durumda. Önümüzdeki yazı geçirmek için ek kaynaklarımız, yani sularımız var ama bu, suyu tasarrufsuz kullanalım anlamına gelmiyor. Biz bu yaz hiç kimsenin susuz kalmaması için tasarruf yapılmasını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Gördes Barajı'nda su seviyesi 4,74'e düştü. Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi 13,36'ya düştü. Halbuki geçen sene su seviyesi yüzde 49 oranındaydı. Kutlu Aktaş Barajı ve Gördes Barajı bu kuraklıktan çok etkilendi. Tahtalı Barajı en az etkilenen barajlardan biri. Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi geçen seneye oranla yarı yarıya düşmüş durumda. Geçen sene yüzde 64'tü, bu sene yüzde 36,04'e düştü. Balçova ve Güzelhisar Barajları çok küçük barajlarımızdandır ama önümüzdeki seneye devreye girebilecek başka baraj ve göletler de var. Bunun için de hızla hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)

Barajlarda su seviyesi düştü, tasarruf alarmı verildi
Barajlarda su seviyesi düştü, tasarruf alarmı verildi
Barajlarda su seviyesi düştü, tasarruf alarmı verildi

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Tahtalı Barajı, Aysel Özkan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barajlarda su seviyesi düştü, tasarruf alarmı verildi - Son Dakika


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