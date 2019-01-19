Barakada Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu
1 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi yaşadığı baraka tipi evde ölü olarak bulundu.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde bir kişi yaşadığı baraka tipi evde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Özerli mahallesi Öğme İş deniz sahili mevkiinde baraka tipi evde tek başına yaşadığı belirtilen Habip Meral (57) isimli şahıs yakınları tarafından baraka içerisinde ölü olarak bulundu.
Haber verilmesi üzerine Habip Meral'in yaşadığı eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede öldüğü belirlendi. Meral'in cesede bulunduğu yerden alınarak ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp
Morguna kaldırıldı. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:19 Kaynak: İHA
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