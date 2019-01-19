Son Dakika Haberleri: Barakada Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Barakada Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi yaşadığı baraka tipi evde ölü olarak bulundu.

Barakada Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi yaşadığı baraka tipi evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Özerli mahallesi Öğme İş deniz sahili mevkiinde baraka tipi evde tek başına yaşadığı belirtilen Habip Meral (57) isimli şahıs yakınları tarafından baraka içerisinde ölü olarak bulundu.

Haber verilmesi üzerine Habip Meral'in yaşadığı eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede öldüğü belirlendi. Meral'in cesede bulunduğu yerden alınarak ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

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