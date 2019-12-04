BARANSU'NUN MGK BELGELERİNİ İFŞA DAVASI

TARAF Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında açılan davaya devam edildi. Mahkeme, dava dosyasını görevsizlik kararıyla basın suçlarına bakmakla görevli İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermeye karar verdi.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22. duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu ve tutuksuz sanık Mehmet Şevki Çoban katılmadı. Sanıklar avukatları tarafından temsil edildi. Şikayetçi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği ve MİT Müsteşarlığı'nı temsilen hazine avukatı duruşmaya katıldı.Mehmet Baransu'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadığı tutanaklara yazıldı.

SAVCI GÖREVSİZLİKLE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında suç tarihinde, iddianamenin düzenlendiği tarihte ve halen yürürlükte olan Basın Kanunu'na göre basın eserleri ile işlenen suçlarda 2 Numaralı Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğunu hatırlatarak, bu nedenle davanın görevsizlikle İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Taraf avukatlarına savcının görevsizlik kararına ilişkin beyanına karşı görüşleri soruldu. MGK ve MİT'i temsilen konuşan hazinenin avukatı, bu mütalaaya katılmadıklarını belirterek yargılamanın bu mahkemede sürdürülmesini istedi. Sanıkların avukatları da suçun, basın suçu kapsamında kaldığını belirterek, davanın görevsizlik kararıyla İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ettiler.

DOSYA GÖREVSİZLİKLE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, davanın görevsizlik kararıyla İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Baransu tarafından yazılan haberin, "Gülen'i bitirme kararı 2014'te MGK'da alındı" başlığı ile 28 Kasım 2013 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayınlandığı, bu tarihte gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü'nün de diğer şüpheli Murat Şevki Çoban olduğu belirtiliyor. MİT'in 'İhbar eden' sıfatı ile yer aldığı iddianamede, niteliği itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK kararının manşetten yayınlanarak ifşa edildiği, bu yayının devam eden günlerde de yapıldığı belirtiliyor.

52'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.

- İstanbul