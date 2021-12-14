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Hızır ve Meryem, Piri Reis'e ulaşabilecek mi? - Son Dakika

Hızır ve Meryem, Piri Reis'e ulaşabilecek mi?

14.12.2021 10:40
Hızır ve Meryem, Piri Reis'e ulaşabilecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Perşembe günlerinin iple çekilen dizisi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" on üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

Osmanlı Devleti'nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis'i hangi tehlikeler bekliyor;

Oruç, İlyas ve leventler Kalimnos'un Midilli fethi için hazırlattığı çakaloz toplarını taşıyan gemiyi ele geçirmişti. Habeşlilerden yağmalanan altınları alarak Kalimnosluların planını bozacak olan Oruç ise başka bir sürpriz ile karşı karşıya kalmış, kendini tüccar olarak tanıtan Alfonso, onun can düşmanı Kalimnos Komutanı Pietro olarak karşısına çıkmıştı. Pietro ile Oruç'un yüzleşmesi nasıl olacaktır? Oruç, Unita'nın Habeşli mazlumlardan çaldığı altınları kurtarabilecek midir?

Hanı ele geçiren Şahbaz, Sylvio'nun Oruç'a sığındığını öğrenmiş ve Sylvio'yu handa sıkıştırmıştı. Babasını handa asılmış olarak bulan Isabel ise bunu Şahbaz'ın yaptığı düşüncesiyle karşısına çıkmıştı. Isabel, Şahbaz'ı öldüreceği sırada kardeşinin sesini işitmişti. Isabel'in yıllardır hasretini çektiği ve izini sürdüğü kardeşi Şahbaz'ın eline mi geçmişti? Oruç'un elindeki her şeyi almak için Isabel'i yanına çekmek isteyen Şahbaz'ın, Isabel'e yaptırımları neler olacaktır?

Çocukluğunda ezberlediği bir duayı Pietro'nun fısıldadığını fark eden Meryem, kardeşi olduğu ihtimaliyle onu ormanda yakalamıştı. Pietro'ya bu duayı nereden bildiğini soran Meryem bir cevap alamamış ve Pietro, Meryem'i yaralayıp kaçmıştı. Meryem'in kardeşi olduğuna ilişkin şüpheleri artan Pietro gerçeği öğrenmek için nasıl bir yol izleyecektir? Meryem ile Pietro'nun bir sonraki yüzleşmesi nasıl olacaktır?

Hüma her fırsatta yapacağı ticaretin önüne taş koymaya çalışan Firuze'ye karşı Osmanlı'nın gücüyle büyük gözdağı vermişti. Karşılığında intikam arayışına giren Firuze'nin yeni hamlesi ne olacaktır? Memlük Emiri Karabay, ikazlarına karşın geri durmayan ve Osmanlı'nın gölgesi olarak Memlük topraklarında itibarını zedeleyen Oruç'u durdurabilecek midir?

Meryem ile Hızır ise, bir türlü ulaşamadıkları harita parçalarının Midilli'de olduğu düşüncesiyle harekete geçmişti. Akdeniz'in kilidini açacak olan anahtarı bulmak için çıktıkları bu yolculuk aralarında başlayan aşkın da ilk filizini vermişti. Açıldıkları bu deryalarda peşlerini bırakmayan Pietro'nun ne gibi tuzakları olacaktır? Hızır ve Meryem, Midilli'de kitabın ve haritanın eksiğini tamamlayacak olan Piri Reis'e ulaşmayı ve onun kalemi ışığında Türklerin kızıl elması olan Akdeniz'in kapılarını aralamayı başarabilecek midir?

Hızır Reis, Piri Reis, Akdeniz, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hızır ve Meryem, Piri Reis'e ulaşabilecek mi? - Son Dakika


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