İspanya Kral Kupası'nda Racing Santander'i 2-0 yenen Barcelona, çeyrek finale yükseldi.
El Sardinero Stadı'nda oynanan son 16 turu maçında ikinci lig temsilcisi Racing Santander, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.
Ferran Torres'in 66 ve Lamine Yamal'ın 90+5. dakikada attığı gollerle kazanan Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kral Kupası'nda Barcelona'nın yanı sıra Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Albacete, Real Betis, Alaves ve Valencia, son 8 takım arasına kaldı.
