Barcelona Çeyrek Finale Yükseldi
Spor

Barcelona Çeyrek Finale Yükseldi

16.01.2026 01:26
Barcelona, Racing Santander'i 2-0 yenerek Kral Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

İspanya Kral Kupası'nda Racing Santander'i 2-0 yenen Barcelona, çeyrek finale yükseldi.

El Sardinero Stadı'nda oynanan son 16 turu maçında ikinci lig temsilcisi Racing Santander, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.

Ferran Torres'in 66 ve Lamine Yamal'ın 90+5. dakikada attığı gollerle kazanan Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kral Kupası'nda Barcelona'nın yanı sıra Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Albacete, Real Betis, Alaves ve Valencia, son 8 takım arasına kaldı.

Kaynak: AA

