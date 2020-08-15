Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak tarihi bir yenilgi alan Barcelona'da fatura teknik direktör Quique Setien'e kesildi.

Sky Sports'un haberine göre Barcelona İspanyol teknik adam ile yollarını ayırdı. Ocak 2020'de Katalan ekibinin başına geçen 61 yaşındaki teknik direktör, çıktığı 25 maçta 16 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ŞAMPİYONLUĞU REAL MADRİD'E KAPTIRDI

Setien yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne tarihi bir skorla veda eden Barcelona, İspanya La Liga'da da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptırmıştı.