Barcelona'da yönetim istifa etti

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetiminin istifa ettiği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Juventus deplasmanına konuk olacak Barcelona, zorlu mücadele öncesinde istifa iddiaları ile çalkalandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre başkan Bartomeu ve yönetimi istifa etti. Sezon başında Messi'nin takımdan ayrılmasına izin vermeyen Bartomeu, süreci iyi yönetemediği gerekçesiyle sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Bartomeu'nun kupasız kapatılan geçen yılın ardından da istifası sık sık gündeme gelmişti. Bartomeu'nun gelecek günlerde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği iddia edildi.