Son Dakika Haberleri: Barcelona, Granada deplasmanında kaybetti
Son Dakika Spor Haber

Barcelona, Granada deplasmanında kaybetti

15 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Barcelona, konuk olduğu Granada'ya 2-0 yenildi.

Barcelona, Granada deplasmanında kaybetti, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Barcelona, konuk olduğu Granada'ya 2-0 yenildi.

Nuevo Los Carmene Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Granada, 2. dakikada Ramon Azeez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 66. dakikada Alvaro Vadillo'nun ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı ve mücadele Granada'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana ligde forma giyemeyen Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, maç eksiği nedeniyle yedek kulübesinden başladığı mücadelenin 46. dakikasında Carles Perez'in yerine oyuna dahil oldu.

Granada'nın sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı İsmail Köybaşı ise ilk kez 18 kişilik kadroya dahil edilirken, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonuçla Barcelona 7 puanda kalırken, Granada ise maç fazlası ve 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Atletico Madrid berabere kaldı

Öte yandan, şampiyonluk adaylarından Atletico Madrid, konuk ettiği Celta Vigo ile 0-0 berabere kaldı.

Puanını 10'a yükselten ev sahibi takım, maç fazlasıyla ligde 3. sırada yer aldı.

Barcelona, İspanya, Granada, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vedat Muriqi'den Falcao sorusuna cevap: Kendini kanıtlamış dünya çapında bir forvet
Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus kazandı Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi eleştirisi Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Oyuna devam edemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 00:18:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barcelona, Granada deplasmanında kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]