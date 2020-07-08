Barcelona, skorer basketbolcu Kyle Kuric'in sözleşmesini uzattı

Kuric, geçen sezon Barcelona ile İspanya liginde 8,8 sayı, THY Avrupa Ligi'nde 9,4 sayı ortalaması yakalamıştı.

İspanya'nın Estudiantes , Gran Canaria ve Rusya 'nın Zenit takımlarında forma giyen 1,93 metre boyundaki Kuric, 2018'de Barcelona'ya transfer olmuştu.

Barcelona Kulübü, 30 yaşındaki skorer basketbolcu Kuric ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya 'nın Barcelona Basketbol Takımı, Slovak asıllı ABD'li şutör Kyle Kuric'in sözleşmesini yeniledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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