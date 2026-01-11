Barış Akademisyenleri İçin İade Çağrısı - Son Dakika
Barış Akademisyenleri İçin İade Çağrısı

11.01.2026 16:44
EMEP Başkanı Aslan, ihraç edilen akademisyenlerin derhal göreve iade edilmesini talep etti.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, 10 yıl önce bugün yayımladıkları "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi nedeniyle ihraç edilen akademisyenlerle ilgili "10 yıldır süren bu hukuksuzluk derhal sona ermelidir. Barış Akademisyenleri koşulsuz ve derhal görevlerine iade edilmelidir" çağrısını yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, 10 yıl önce bugün "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini yayımladıkları için ihraç edilen "Barış Akademisyenleri" için yazılı bir açıklama yaptı.

İhraç edilen akademisyenlerin suçun değil barışın tarafında durdukları için hedef alındıklarını belirten Aslan, "Devlet şiddetine itiraz ettikleri, savaşa ortak olmayı reddettikleri için susturulmak istendiler. Tam 10 yıldır ihraçla, yargılamayla, işsizlikle ve akademiden bilinçli biçimde tasfiye edilerek cezalandırılıyorlar. Bu bir 'idari işlem' değil; örgütlü bir sindirme, ibretlik bir gözdağı ve düşünceye karşı açılmış siyasal bir savaştır" dedi.

Akademisyenlerinin görevlerine iade edilmesi çağrısında bulunan Aslan, şunları kaydetti:

"10 yıldır süren bu hukuksuzluk derhal sona ermelidir. Barış Akademisyenleri koşulsuz ve derhal görevlerine iade edilmelidir. Akademi, savaş politikalarının değil, halkların eşitliğinin ve barışın sesi olmalıdır. Barış talebi; emekten, demokrasiden, halkların bir arada yaşam hakkından ve özgürlüklerden yana olan herkesin ortak, ertelenemez talebidir. Barışı savunmak suç değil, onurdur. Bu hukuksuzluk karşısında susmak suça ortak olmaktır. Birlikte durmak, birlikte mücadele etmek zorundayız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

