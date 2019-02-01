Son Dakika Haberleri: Barış Manço'nun Ölümünün 20'nci Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

Barış Manço'nun Ölümünün 20'nci Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

12 dakika önce

Barış Manço'nun ölümünün 20'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı Başkan Murat Aydın Barış Manço'nun kabrini ziyaret etti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Manço'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuduİSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Anadolu Rock...

Barış Manço'nun ölümünün 20'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı
Başkan Murat Aydın Barış Manço'nun kabrini ziyaret etti
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Manço'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu

İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Anadolu Rock ve Pop müziğinin önde gelen isimlerinden Barış Manço'nun kabrini ziyaret etti. Başkan Aydın, Manço'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak dua etti.
Zeytinburnu Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve partililer, Anadolu Rock ve Pop müziğin önde gelen isimlerinden olan Barış Manço'yu ölümünün 20'nci yılında mezarı başında andı. Barış Manço'nun bu ülke için önemli bir isim olduğunu söyleyen Başkan Aydın, Manço için Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak dua etti. Başkan Aydın'ın Barış Manço hakkında yaptığı konuşma esnasında mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Beraberindeki partililerle Manço'nun geçmişte yaptığı televizyon programlarıyla ilgili konuşan Aydın daha sonra, Barış Manço'ya Allah'tan rahmet dileyerek ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Beykoz, Aydın, Barış Manço, Genel
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