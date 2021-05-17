Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na gönderme - Son Dakika

Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na gönderme

17.05.2021 14:16
Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na gönderme, System.String[]

Barış Murat Yağcı, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu sevgilisi Nisa Bölükbaşı'yla ayrıldıktan sonra yazdığı yazıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Barış Murat Yağcı, ayrıldığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na gönderme yaptı. Instagram'dan fotoğraf paylaşan oyuncu, Victoria Holt romanlarında yer alan bir sözü yazdı. Yağcı, "Asla pişman olmayın! Eğer sonucu iyiyse, mükemmel. Sonucu kötüyse, bu bir tecrübedir" notunu düştü.

Yağcı, kitabında, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu" sözleriyle, tepki toplamıştı. Bölükbaşı, dün Instagram'dan, "Barış ile olan ilişkimizi, saygı sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" demişti.

Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na gönderme
Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na gönderme
Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na gönderme

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na gönderme - Son Dakika Magazin


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