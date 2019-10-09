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Barış pınarı harekatı başladı (4)

1 saat önce

TERÖRİSTLERİN ROKETLİ SALDIRISINDA 2 ÖLÜ, 5 YARALIFırat'ın doğusundaki teröristler tarafından ateşlenen roketlerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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TERÖRİSTLERİN ROKETLİ SALDIRISINDA 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Fırat'ın doğusundaki teröristler tarafından ateşlenen roketlerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Cerablus, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:27 Kaynak: DHA
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