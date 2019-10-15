Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asılması çağrısında bulundu.

Erdem, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, TBMM'de temsilcileri bulunan AK Parti, CHP, MHP, BBP ve İYİ Parti ilçe başkanları ve ilçe protokolüyle öğretmen evinde bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilçe bazında yapılacak desteklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, çağrılarına kayıtsız kalmayan ilçe başkanlarına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Vakit, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, şanlı bayrağımızın etrafında toplanma vaktidir. Vatandaşlarımızın evlerine ve iş yerlerine şanlı Türk bayrağımızı asmalarını istiyoruz. Şarkışla'yı bayraklarla donatalım, kırmızı beyaz renklerle tam destek mesajımızı vurgulayalım. Bayraklar, kaymakamlığımız ve belediyelerimizden temin edilebilecektir."