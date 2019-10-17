Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (4)
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Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (4)

12 dakika önce

BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN 20 KURBAN KESTİLERTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' için Ceylanpınar'ın kırsal Aşağı Doruklu Mahallesi sakinleri bir araya gelerek 20 kurban kesti.

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (4), System.String[]

BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN 20 KURBAN KESTİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' için Ceylanpınar'ın kırsal Aşağı Doruklu Mahallesi sakinleri bir araya gelerek 20 kurban kesti. Dualar eşliğinde kesilen kurbanların daha sonra kazanlarda yemek yapılarak çatışmaların devam ettiği Resulayn'daki birliklere gönderileceği belirtildi.

Cephede savaşan TSK ile SMO askerlerine destek vermek amacıyla mahalle sakinleri olarak yemek yapma kararı aldıklarını belirten Aşağı Doruklu Mahalle Muhtarı Ali Çin, "Bizler Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla imece usulüyle her aile bir kurban bağışlayarak toplam 20 kurbanımızı tekbirler eşliğinde kesip, onları yemek yaparak, askerlerimize göndereceğiz. Onlar bizim güvenliğimiz için vatanı savunurken, bizler de bu şekilde destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ali LEYLAK- Şafak SAĞ/ŞANLIURFA,


Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:59 Kaynak: DHA
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