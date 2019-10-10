Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına soruşturma
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına soruşturma

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına soruşturma

21 dakika önce

Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına soruşturma, System.String[]

Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan gözaltı kararı verdi.


Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Demir'i gözaltına aldı.

Hakan Demir emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra Demir, hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Demir'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakan Demir'in ifade işlemleri sırasında, söz konusu paylaşımla ilgili başka bir kişinin ismini verdiği öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı, Hakan Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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