Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatında yaralanan Kırşehirli asker, şehit oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatında yaralanan Kırşehirli asker, şehit oldu

Barış Pınarı Harekatında yaralanan Kırşehirli asker, şehit oldu

29 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatında yaralanan Kırşehirli asker, şehit oldu, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.


Hatay Hassa'da görevli iken Suriye sınır ötesi Barış Pınarı Harekatına katılan Coşkun, geçtiğimiz hafta yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.


Şehit Coşkun için ailesinin isteği üzerine Ankara'da yarın cenaze töreni yapılması bekleniyor. - KIRŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı, Piyade, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Çıray "Erdoğan'a destek verecek misiniz?" sorusunu yanıtladı: Her konuda destek vermeyeceğiz
Bakanlık açıkladı: 2 askerimiz şehit oldu Nazkozun etkisiyle şehit olduğunu sanan genç güldürdü Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:40:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatında yaralanan Kırşehirli asker, şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]