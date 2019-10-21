Barış Pınarı Harekatında yaralanan Kırşehirli asker, şehit oldu
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Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Hatay Hassa'da görevli iken Suriye sınır ötesi Barış Pınarı Harekatına katılan Coşkun, geçtiğimiz hafta yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Şehit Coşkun için ailesinin isteği üzerine Ankara'da yarın cenaze töreni yapılması bekleniyor. - KIRŞEHİR
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